Scuole in Romagna al via il 31 agosto tra le proteste dei balneari. La Filcams Cgil: “Tanto loro si lamentano sempre” VIDEO

Balneari e albergatori della Romagna bocciano la scelta di aprire le scuole elementari in Emilia-Romagna già dal 31 agosto, con attività extra, per andare incontro alle famiglie? “Se mi si passa una battuta, vorrei capire quando gli operatori non si lamentano. Mi pare abbastanza una costante, a fronte di qualsiasi modifica. È un tema confederale, ed io rappresento una categoria. Francamente, per quelli che sono i dati, non penso che aiutare le famiglie nella gestione dei figli possa costituire un arretramento così forte per il comparto. E probabilmente, chi ha questo tipo di difficoltà non si può permettere nemmeno di andare in ferie”. Così Emiliano Sgargi, segretario generale della Filcams-Cgil Emilia-Romagna, sigla dei lavoratori del terziario, del turismo e dei servizi, oggi a margine di un convegno del sindacato a Bologna sul comparto turistico regionale.