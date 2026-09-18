Sapore e tradizione a portata di freezer con Fumaiolo

Oggi i surgelati rappresentano una delle categorie più rilevanti del settore alimentare: sono entrati stabilmente nella nostra vita quotidiana, rispondendo perfettamente a ritmi sempre più frenetici. In questo scenario, molte aziende italiane hanno trovato terreno fertile per strutturare la propria attività, e tra queste spicca Fumaiolo .

Da oltre 40 anni, Fumaiolo – storica realtà dell’Appennino tosco-romagnolo nata nel 1985 ad Alfero – porta sulle tavole i sapori autentici della tradizione locale attraverso paste fresche surgelate, piadine e tortelli sulla lastra.

Un legame profondo con il territorio

L'azienda deve il proprio nome alla vicinanza con il Monte Fumaiolo. Qui, immersi nella natura incontaminata e vicini alle suggestive cascate dell’Alferello, vengono portate avanti preziose tradizioni gastronomiche grazie a un approccio semi-artigianale, in cui le risorse umane mantengono un ruolo cruciale.

L'accurata selezione di materie prime genuine, il forte legame con il territorio d'origine e una costante spinta all'innovazione per anticipare le esigenze del mercato sono i pilastri che guidano l’azienda.

Qualità e praticità senza compromessi

“La nostra assoluta priorità è offrire un prodotto di eccellente qualità, buono come fatto in casa ma pratico e veloce da preparare.” - conferma l’amministratore delegato Alessandro Caminati.

Per questo motivo, accanto alla linea di piadine fresche, l'azienda propone un assortimento di paste fresche surgelate, tortelli sulla lastra e ragù di carne.

La conservazione tramite il freddo permette di mantenere i prodotti 100% naturali, senza conservanti né additivi. I moderni processi produttivi consentono di abbattere la temperatura in pochissimi minuti dalla preparazione, preservando interamente le proprietà organolettiche e mantenendo inalterati gusto e autenticità.

Versatilità, Horeca e sostenibilità

In un contesto in cui la cura per la salute resta centrale nonostante i ritmi serrati, Fumaiolo offre soluzioni sane e genuine. La qualità del surgelato rappresenta un valore aggiunto anche per il settore Horeca, un segmento in forte espansione grazie alla praticità d'uso e alla piena valorizzazione della materia prima.

“Il nostro assortimento si presta perfettamente al mondo della ristorazione: le paste surgelate non sono ricettate, permettendo così agli chef di sbizzarrirsi con abbinamenti particolari. Un'altra peculiarità è che il prodotto non è pastorizzato; la sfoglia conserva quindi una porosità artigianale che trattiene al meglio sughi e condimenti.”

Il freddo rappresenta inoltre uno strumento chiave per la sostenibilità, un obiettivo che l'azienda persegue garantendo una shelf-life prolungata e favorendo un consumo consapevole grazie al porzionamento intelligente: si utilizza solo la quantità desiderata, riponendo il resto in freezer.

Per valorizzare ulteriormente la qualità e la tracciabilità, Fumaiolo privilegia una filiera corta e si rifornisce prioritariamente da produttori locali, affiancati da una rete di partner selezionati per coprire tutte le esigenze produttive. L'impegno per l'ambiente si completa infine con un recente rinnovamento dei packaging, volto a ridurre sensibilmente l'impiego di plastica.

La tradizione che guarda al futuro

Tra i grandi classici del marchio troviamo gnocchi, cappelletti, tortelletti, strozzapreti e molte altre specialità pensate per soddisfare tutti i palati. Nonostante i pregiudizi che ancora accompagnano il mondo dei surgelati, la missione di Fumaiolo è chiara: fare cultura sul prodotto e dimostrare che bontà e praticità possono convivere.

Con Fumaiolo è semplice portare in tavola, in pochi minuti, i pilastri della tradizione gastronomica italiana, è possibile reperirli nei migliori supermercati della grande distribuzione, sempre nel banco freezer.