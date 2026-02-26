Romagna: benessere, relax e spa tra mare, colline e acque termali

La Romagna non è solo spiagge, borghi e città d’arte: è anche una terra in cui benessere, relax e salute si intrecciano con paesaggi naturali e strutture di eccellenza. Le terme e le spa della regione propongono percorsi su misura, ideali per ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente, combinando i benefici delle acque termali con trattamenti rigeneranti, ambienti rilassanti e servizi pensati per ogni esigenza: dal semplice momento di relax alla vera e propria vacanza benessere.

Grazie alle offerte dell'iniziativa Community & Experience, i lettori del Corriere Romagna hanno oggi un’occasione in più per accedere a ingressi spa, percorsi wellness e soggiorni termali a condizioni vantaggiose rispetto ai prezzi normalmente praticati. Un’opportunità concreta per scoprire queste destinazioni e concedersi una pausa rigenerante nel cuore dell’Emilia-Romagna. Per fare - o farsi - un regalo.

Euroterme di Bagno di Romagna: acqua termale e percorsi wellness

A Bagno di Romagna, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, le Euroterme rappresentano un punto di riferimento per chi cerca benessere termale e relax totale. Nell’alta Valle del Savio, le acque termali - ricche di minerali e note per i benefici su circolazione, articolazioni e pelle - sono protagoniste di piscine termali, percorsi spa, trattamenti personalizzati e rituali di benessere. La struttura propone anche day spa e pacchetti dedicati, ideali per una fuga dal quotidiano o una vacanza all’insegna della salute e del relax profondo.

Hotel Miramonti: benessere termale tra natura e silenzio

Sempre a Bagno di Romagna, immerso nel verde dell’Appennino tosco-romagnolo, l’Hotel Miramonti è la scelta ideale per chi desidera una pausa di vero relax a contatto con la natura. Collegato alle vicine Euroterme, la struttura propone soggiorni benessere che uniscono comfort, tranquillità e accesso ai percorsi termali, tra piscine con acqua calda naturale, aree relax e trattamenti rigeneranti. Una destinazione perfetta per rallentare i ritmi, respirare aria buona e ritrovare equilibrio tra corpo e mente, lontano dalla frenesia quotidiana.

Terme di Riolo: salute e relax tra colline e acque benefiche

Nel borgo di Riolo Terme, le Terme di Riolo offrono un’esperienza di benessere completa immersa nel verde delle colline romagnole. Le acque sulfuree e bicarbonato-alcaline sono ideali per trattamenti terapeutici e percorsi wellness dedicati al rilassamento e alla cura del corpo. La struttura propone anche massaggi, rituali di benessere e aree relax, perfette per una pausa rigenerante che unisce salute e rigenerazione in un contesto naturale e suggestivo.

Grand Hotel Forlì: centro benessere e spa in città

A pochi passi dalla città ma in uno scenario suggestivo, il Grand Hotel Forlì offre un’esperienza di benessere che si inserisce in un contesto elegante e contemporaneo. Il centro spa propone ingressi dedicati, trattamenti estetici e percorsi wellness pensati sia per chi cerca un momento di relax veloce, sia per chi desidera un’esperienza più strutturata. Dai rituali completi alla spa privata, i pacchetti sono studiati per rigenerare corpo e mente senza rinunciare alla comodità della città.

Hotel Dante: spa e relax vicino alla costa

A pochi passi dalla costa di Cervia Milano Marittima, l’Hotel Dante coniuga soggiorno e benessere termale. La struttura propone pacchetti spa che includono ingresso alla piscina termale, trattamenti corpo e momenti di puro relax, ideali per chi desidera rigenerarsi senza rinunciare al mare. Una soluzione perfetta per una pausa benessere che unisce comfort, servizi e atmosfera rilassante.

Oste del Castello Wellness & Bike Hotel: spa in una location suggestiva

Nel borgo storico di Verucchio, l’Oste del Castello Wellness & Bike Hotel offre un’esperienza di benessere immersa nella storia. I pacchetti spa uniscono percorsi termali, momenti di relax e atmosfere suggestive, tra mura antiche e colline romagnole. Un luogo ideale per chi cerca un’esperienza rigenerante in una cornice unica, dove il fascino del territorio incontra il benessere.

RiminiTerme: spa con vista mare

Affacciata direttamente sulla riviera, RiminiTerme propone un’offerta di benessere che integra il panorama marino alla cura del corpo. Piscina termale, aree relax, sauna e massaggi con vista sul mare rendono l’esperienza ideale per chi desidera unire i benefici delle acque termali al piacere di una pausa rigenerante sulla costa.

