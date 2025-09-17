Rimini vola alto, estate da record per il “Fellini”: “Strategici i voli con Londra e Barcellona”

Un’estate da record in corso, il taglio delle tasse aeroportuali come ulteriore spinta. E all’orizzonte Routes 2026 che si terrà a maggio a Rimini, una grande opportunità per ampliare la rete dei collegamenti aerei, attrarre nuovi vettori e rotte, promuovere il turismo incoming e migliorare l’accessibilità del territorio. Il presente e il futuro per l’aeroporto “Fellini” che in una stagione a tratti difficile dal punto di vista turistico per la Riviera ha mostrato di poter essere la porta di arrivo in Romagna. L’estate 2025 ha visto un aumento dei collegamenti con hub strategici come Londra e Barcellona. E l’annuncio del presidente della Regione Michele de Pascale del taglio alla pressione fiscale per gli scali sotto il milione di passeggeri annui (un provvedimento che riguarda in pieno Rimini, ma anche Forlì) apre a scenari concreti per rafforzare ulteriormente la competitività dello scalo romagnolo guidato dall’amministratore delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci.