Rimini, su alza il sipario su Ttg 2026: il turismo del futuro arriva in fiera

Dai trend di consumo alle ultime innovazioni di settore. Su il sipario mercoledì 14 ottobre in fiera a Rimini per la 63esima edizione di Ttg travel experience, in abbinata con Inout-The hospitality community, i saloni del turismo di Italian exhibition group, con le forbici per il taglio del nastro in mano al ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Fino a venerdì 16 ottobre, nel quartiere della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza saranno riuniti destinazioni, tour operator, buyer, catene alberghiere, imprese tecnologiche, progettisti e professionisti dell’accoglienza. Per Ttg si contano 2.800 brand espositori, 1.000 buyer, 28 padiglioni e 140.000 metri quadrati di superficie espositiva. Con una presenza internazionale ancora più ampia: il 30% di espositori esteri diretti, 75 Paesi rappresentati, con l’ingresso di Repubblica Ceca, Croazia, Cipro, Moldavia, Filippine, Colombia, Bahamas, Kyrgyzistan, Giordania, Georgia e Venezuela. Per la cerimonia inaugurale delle 10.15, “The year to exist. Il turismo del 2030: spazi e tempi da progettare, vivere e tutelare”, con Exist tema portante dell’edizione, assieme al ministro Mazzi, interverranno l’assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il presidente di Ieg Maurizio Ermeti. In programma ci sono poi 200 eventi nelle nove arene tematiche con oltre 400 relatori: tra le novità il nuovo format di Ttg star award che premia i professionisti del cambiamento, con 12 candidati per le categorie Transport, Hospitality, Destination e Tour operator, e il riconoscimento speciale Ttg star exist.

Nell’arena dedicata 40 startup si presenteranno con pitch, talk e incontri su intelligenza artificiale, automazione, dati, smart destination e nuovi modelli di business. Protagonisti anche i cinque trend di consumo di Travel and hospitality vision, la prima ricerca sulla Zero click economy, gli studi di Politecnico di Milano, Confturismo-Swg, Isnart e Nexi e il nuovo Rapporto sul Turismo italiano. Spazio anche alle nuove geografie del viaggio, con il Mediterraneo, la geopolitica, il clima e la sicurezza dei viaggiatori tra i temi più discussi. Tra gli appuntamenti istituzionali, giovedì 15 ottobre sarà presentato il Cammino di San Giovanni Paolo II. A Inout debutta invece Extra hospitality, con un’area e un’arena per host, gestori e property manager; mentre Faita Agorà assicura un nuovo spazio di confronto sull’ospitalità all’aria aperta. Thinking Box si arricchisce invece di tour guidati nei padiglioni dedicati a materiali, tecnologie e soluzioni innovative. Infine, cinque mostre e installazioni attraversano design, benessere e nuovi modi di vivere gli spazi dell’accoglienza.