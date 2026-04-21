Rimini, si alza il sipario su Macfrut: l’ortofrutta è un settore che vale 60 miliardi

Segnali positivi arrivano anche dal mercato interno: nel 2025 i consumi sono cresciuti del 5% in quantità, con ogni italiano che consuma mediamente 92 chilogrammi di ortofrutta all’anno per una spesa superiore ai 500 euro. Tra i prodotti più richiesti spiccano banane, mele, arance e, in forte crescita, pere e kiwi; tra gli ortaggi dominano patate, pomodori e insalate.

Macfrut si conferma infatti uno dei principali punti di riferimento per il comparto ortofrutticolo, con oltre 1.400 espositori provenienti dai cinque continenti e più di 800 buyer internazionali invitati grazie alla collaborazione con Agenzia Ice; 10 le Regioni italiane presenti, con la Sicilia nel ruolo di partner, mentre il focus internazionale di questa edizione sarà dedicato ai Paesi dell’area caraibica.

Accanto al ministro italiano anche delegazioni governative internazionali, con la presenza dei ministri dell’Agricoltura di Libano e Siria e dei rappresentanti della Repubblica Dominicana, a conferma del respiro globale della manifestazione.

È stato il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43ª edizione di Macfrut, la fiera internazionale della filiera ortofrutticola in programma al Rimini Expo Centre da oggi a giovedì. Una tre giorni che porterà in Romagna operatori, istituzioni e imprese da tutto il mondo.

L’inaugurazione è stata seguita dal convegno “L’ortofrutta, tra competitività e geopolitica”, che metterà a confronto istituzioni, associazioni di categoria e operatori su uno scenario internazionale sempre più complesso. Al centro del dibattito i temi della competitività, dell’innovazione e delle dinamiche geopolitiche che influenzano mercati e filiere.

Ma Macfrut non è solo luogo di confronto. La fiera rappresenta un vero hub globale dove si incontrano produzione, tecnologie, logistica e distribuzione. In mostra le principali aziende italiane e internazionali del settore, insieme ai grandi gruppi della distribuzione organizzata.

Tra gli elementi distintivi della manifestazione i saloni tematici dedicati ai trend strategici: dalla gestione sostenibile delle risorse idriche alle tecnologie per l’agrivoltaico, dal vivaismo ai prodotti naturali per la nutrizione delle piante, fino al comparto dei piccoli frutti e degli alimenti salutistici. Spazio anche all’innovazione con un’area dedicata a 26 startup provenienti da diversi Paesi.

A completare l’offerta due campi prova di 2.500 metri quadrati ciascuno, dove sarà possibile osservare direttamente le novità in frutticoltura e orticoltura, e un ricco calendario con circa cento eventi tra convegni e incontri tecnici.