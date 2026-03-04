Rimini, “Key Energy” dà la carica agli hotel: “Occupazione delle camere all’85%”

Sarà una settimana con i fiocchi per alberghi e ristoranti. Grazie alla fiera “Key” sulla transizione energetica che oggi, alle 12, aprirà i battenti alla presenza del ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin.

Key Energy, evento riservato alle energie rinnovabili aperta all’Europa, all’Africa e al bacino del Mediterraneo, organizzata da Ieg nel quartiere fieristico di Rimini nord, prevede la presenza di almeno mille marchi espositori, il 30% provenienti dall’estero, oltre 500 hosted buyer, e delegazioni internazionali da 50 Paesi.

Un week-end nel quale, alla fiera green, dove saranno illustrate le nuove forme di energia pulita, tra fotovoltaico ed eolico, si aggiungerà la due giorni di congresso del “Grande Oriente d’Italia”: la riunione dei massoni italiani che ogni anno scelgono Rimini come luogo d’incontro. «E saranno tre giorni con alberghi quasi tutti sold-out, quelli che ci regalerà “Key Energy” – sottolinea Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, cooperativa riminese con oltre 150 hotel associati –. Nelle 350 strutture ricettive invernali aperte, infatti, stiamo registrando un’occupazione camere dell’85%. Nonostante qualche disdetta sopraggiunta da buyer mediorientali a causa dei voli cancellati nell’intera area del golfo per la guerra in Iran».

Una volta chiusa (venerdì) la fiera delle energie rinnovabili, a Rimini arriveranno i massoni che venerdì e sabato si daranno appuntamento al Palas per la due giorni della Gran Loggia 2026 del Grande Oriente d’Italia dal titolo “Proseguiamo nella costruzione“. «È l’occasione – sottolineano gli organizzatori del congresso - in cui si riuniscono maestri venerabili, delegati delle officine, grandi ufficiali, questori, garanti di amicizia, presidenti circoscrizionali, membri della Corte centrale, ispettori e tutti gli altri membri della Comunione. In questi due giorni, la comunità del Grande Oriente condividerà esperienze e rifletterà sui valori comuni e sui principi fondamentali della Massoneria: libertà, solidarietà, responsabilità, impegno morale e ricerca della verità». «Un evento questo – conclude Carasso – che interesserà non più di una quindicina di alberghi».