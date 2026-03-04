Rimini, “Key Energy” dà la carica agli hotel: “Occupazione delle camere all’85%”

Una volta chiusa (venerdì) la fiera delle energie rinnovabili, a Rimini arriveranno i massoni che venerdì e sabato si daranno appuntamento al Palas per la due giorni della Gran Loggia 2026 del Grande Oriente d’Italia dal titolo “Proseguiamo nella costruzione“. «È l’occasione – sottolineano gli organizzatori del congresso - in cui si riuniscono maestri venerabili, delegati delle officine, grandi ufficiali, questori, garanti di amicizia, presidenti circoscrizionali, membri della Corte centrale, ispettori e tutti gli altri membri della Comunione. In questi due giorni, la comunità del Grande Oriente condividerà esperienze e rifletterà sui valori comuni e sui principi fondamentali della Massoneria: libertà, solidarietà, responsabilità, impegno morale e ricerca della verità». «Un evento questo – conclude Carasso – che interesserà non più di una quindicina di alberghi».