Rimini, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi all’inaugurazione del Ttg

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi sarà al Ttg Travel Experience di Rimini mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre. Nella prima giornata, il ministro inaugurerà la manifestazione alle 10, mentre il giorno dopo sarà impegnato nella visita degli oltre 100 stand e in una serie di appuntamenti istituzionali. Il programma del 15 ottobre proseguirà alle 9.30 con la visita della fiera e, alle ore 11, con l’inaugurazione dello stand ENIT e con l’incontro “L’Italia dei borghi: Dove il Turismo diventa Sviluppo. Incontro Nazionale del Ministro del Turismo con gli Assessori regionali” dedicato alle prospettive del turismo italiano e alla valorizzazione dell’offerta territoriale. A seguire alle 12.10, presso il Global Village Arena (Pad C4), incontro con il Segretario di Stato allo Sport e Turismo della Polonia, Ireneusz Ras, per la presentazione del progetto congiunto Italia-Polonia sui “Luoghi di Giovanni Paolo II”. La visita del ministro agli oltre 100 stand della Fiera proseguirà poi fino alle 18.