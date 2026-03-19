Rimini, Ieg: nel bilancio 2025 i ricavi salgono a 264 milioni, proposto un dividendo per gli azionisti

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. I ricavi ammontano a 266,4 milioni di euro, +6,6% rispetto all’esercizio precedente. L’Adjusted EBITDA ammonta a 70,9 milioni, +7,9% rispetto all’esercizio precedente, con un Adjusted EBITDA Margin del 26,6%. I ricavi del quarto trimestre 2025 ammontano a 75,6 milioni, +7,0% rispetto al quarto trimestre 2024. È stata proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,20 euro per azione.

Commenta l’amministratore delegato del Gruppo IEG Corrado Peraboni: “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2025 che riportano una buona crescita dei ricavi e della marginalità: risultati importanti in quanto conseguiti in un anno dispari nel quale non si sono tenuti alcuni appuntamenti biennali di riferimento, come Tecna in Italia e Fesqua in Brasile. In questo contesto, il Gruppo ha registrato un miglioramento dei risultati in linea con le guidance, grazie allo sviluppo organico delle attività e a un mirato programma di acquisizioni”.