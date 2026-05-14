Rimini, Ieg: approvato il resoconto del primo trimestre 2026, ricavi al 2,1%

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group (Ieg) ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026. I ricavi ammontano a 105 milioni, +2,1% rispetto al primo trimestre 2025. L’Adjusted EBITDA è a quota 39,5 milioni, +3,6% rispetto al primo trimestre 2025 con un Adjusted EBITDA margin al 37,6%. Ieg sottolinea i 43 eventi curati nel primo trimestre 2026

Commenta l’amministratore delegato del Gruppo Ieg Corrado Peraboni: “Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo trimestre del 2026, che evidenziano una crescita significativa del nostro core business degli eventi organizzati, sostenuta dal buon andamento dei volumi e da una dinamica positiva delle attività collegate alle manifestazioni. La performance registrata nel periodo conferma la solidità del posizionamento del Gruppo e la capacità di intercettare una domanda in costante evoluzione. Nel trimestre, la calendarizzazione di alcuni congressi ha determinato una loro diversa contribuzione nel corso dell’esercizio, senza modificare le attese complessive sull’andamento annuale del business. In questo contesto, il trend operativo del Gruppo si conferma positivo e coerente con le aspettative del management. Continuiamo a lavorare seguendo le direttrici delineate nel Piano Strategico 2025-2030, con particolare attenzione allo sviluppo del portafoglio eventi, al rafforzamento della presenza internazionale e all’evoluzione della nostra offerta. In questa direzione si inserisce anche l’operazione conclusa in Brasile nel settore degli ingredienti funzionali, della salutistica e degli integratori che amplia ulteriormente il presidio del Gruppo in mercati ad elevato potenziale di crescita e ad alto contenuto di innovazione. In questo contesto, riteniamo che le guidance per il 2026 comunicate al mercato restino pienamente confermate, nonostante l’instabilità del contesto geopolitico internazionale”.