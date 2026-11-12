Rimini, Ieg, approvato il bilancio di gestione al 30 settembre: ricavi a 222,6 milioni, +16,7%

Economia & Business
  • 12 novembre 2026
L’amministratore delegato, Corrado Peraboni
L’amministratore delegato, Corrado Peraboni

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group (Ieg) ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026. I ricavi ammontano a 222,6 milioni di euro, +16,7% rispetto ai primi nove mesi del 2025. L’Ebitda Adjusted è a 59,3 milioni, +31,6% rispetto ai primi nove mesi del 2025 con un Adjusted Ebitda margin al 26,7%

Soddisfatto l’amministratore delegato del Gruppo IEG Corrado Peraboni: “ I primi nove mesi del 2026 premiano, ancora una volta, la coerenza del percorso di IEG: ricavi in crescita del 16,7% e un Ebitda Adjusted che sale di oltre il 30%. Una crescita in linea con la direzione strategica indicata nel piano industriale: scalare la dimensione senza compromettere la redditività ma piuttosto rafforzandola. La focalizzazione sulle attività a maggiore valore aggiunto consentirà al Gruppo di avere un portafoglio più robusto e non soltanto più ampio. Il trimestre ha avuto un simbolo: il nuovo Padiglione 2 di Vicenza, frutto di un lavoro corale, che ha accolto Vicenzaoro September e la prima edizione di T.Gold con risultati oltre le attese. Insieme alla forza delle manifestazioni in Brasile, questi risultati hanno consentito di assorbire la riprogrammazione al 2027 dell’evento di Dubai e di confermare la guidance per l’esercizio 2026 nella sua fascia più alta”.

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