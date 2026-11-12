Rimini, Ieg, approvato il bilancio di gestione al 30 settembre: ricavi a 222,6 milioni, +16,7%

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group (Ieg) ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026. I ricavi ammontano a 222,6 milioni di euro, +16,7% rispetto ai primi nove mesi del 2025. L’Ebitda Adjusted è a 59,3 milioni, +31,6% rispetto ai primi nove mesi del 2025 con un Adjusted Ebitda margin al 26,7%

Soddisfatto l’amministratore delegato del Gruppo IEG Corrado Peraboni: “ I primi nove mesi del 2026 premiano, ancora una volta, la coerenza del percorso di IEG: ricavi in crescita del 16,7% e un Ebitda Adjusted che sale di oltre il 30%. Una crescita in linea con la direzione strategica indicata nel piano industriale: scalare la dimensione senza compromettere la redditività ma piuttosto rafforzandola. La focalizzazione sulle attività a maggiore valore aggiunto consentirà al Gruppo di avere un portafoglio più robusto e non soltanto più ampio. Il trimestre ha avuto un simbolo: il nuovo Padiglione 2 di Vicenza, frutto di un lavoro corale, che ha accolto Vicenzaoro September e la prima edizione di T.Gold con risultati oltre le attese. Insieme alla forza delle manifestazioni in Brasile, questi risultati hanno consentito di assorbire la riprogrammazione al 2027 dell’evento di Dubai e di confermare la guidance per l’esercizio 2026 nella sua fascia più alta”.