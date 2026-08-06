Rimini, Ieg approva la semestrale: ricavi a 162,8 milioni, +9% rispetto al 2025

Il cda di Italian Exhibition Group (Ieg) ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026. I ricavi ammontano a 162,8 milioni, +9,0% rispetto al primo semestre 2025. L’Ebitda Adjusted è a quota 47,8 milioni, +22,0% rispetto al primo semestre 2025 con un Adjusted EBITDA margin al 29,4%. Sono stati ospitati 97 eventi nel primo semestre 2026.

Così l’amministratore delegato del Gruppo IEG Corrado Peraboni: “Il primo semestre 2026 conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso da Ieg e la capacità del Gruppo di valorizzare il proprio modello di business, combinando crescita organica e sviluppo internazionale attraverso acquisizioni strategiche. L’incremento dei ricavi è stato sostenuto dalla positiva performance degli eventi organizzati, che confermano la solidità dei nostri format sempre più internazionali e attrattivi per espositori e visitatori. A ciò si è aggiunto il contributo derivante dal consolidamento di Global Marketing Fairs S/A, organizzatrice di NIS – Nutri Ingredients Summit, acquisita nel marzo 2026, oltre ai risultati delle prime edizioni realizzate sotto la gestione IEG di Venditalia – The Vending Expo, acquisita nell’ottobre 2024, e di Fenagra – Feira Internacional da Agroindustria, acquisita nell’aprile 2025. Il semestre ha evidenziato anche un significativo miglioramento della marginalità, confermando la creazione di valore da parte del Gruppo attraverso la crescita dei volumi e l’integrazione delle nuove manifestazioni nel portafoglio. I risultati raggiunti nei primi sei mesi dell’anno, insieme alle positive prospettive per il secondo semestre, ci consentono di incrementare la guidance 2026 sia per i ricavi sia per l’EBITDA, nonostante il negativo impatto che l’attuale crisi sta provocando sul business in Medio Oriente”.