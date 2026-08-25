Rimini, Eco Demolizioni tra i finalisti al World Demolition Awards di Madrid

Un riconoscimento internazionale per Eco Demolizioni. L’azienda riminese è stata selezionata tra i finalisti dei World Demolition Awards 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore della demolizione e del recycling. La candidatura riguarda il progetto realizzato in via Boncompagni, a Roma, e inserito nella categoria Urban Demolition, dedicata agli interventi di demolizione in ambito urbano. Per Eco Demolizioni, si tratta di un nuovo risultato che porta un progetto dell’azienda a confrontarsi con alcune delle realtà più rilevanti del settore a livello internazionale. La cerimonia di premiazione si terrà il 5 novembre a Madrid, all’interno del World Demolition Summit, in programma il 4 e 5 novembre. In quelle stesse giornate, l’azienda sarà presente con il proprio stand alla 29esima edizione di Ecomondo, in scena a Rimini Fiera, consolidando una partecipazione iniziata ormai tre anni fa.

La candidatura ai World Demolition Awards si inserisce in un percorso di riconoscimenti che nel 2026 ha già portato l’azienda riminese sul podio e tra i finalisti di altre competizioni. Nei mesi scorsi, Eco Demolizioni ha infatti vinto agli Idra Awards 2026 il premio “Demolizione dell’anno – Area Urbana”, per il progetto realizzato nel Rione Ludovisi a Roma, ed è stata inoltre tra le finaliste della tappa anconetana della Benefit Competition con il progetto “Lavor-io Lab.”, dedicato all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità intellettive. Tre risultati che portano sotto i riflettori altrettanti ambiti del lavoro di Eco Demolizioni: dalla complessità tecnica delle demolizioni urbane ai progetti legati all’inclusione. “Essere finalisti ai World Demolition Awards è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un riconoscimento al lavoro che svolgiamo quotidianamente – dicono dall’azienda -. Il fatto che questo risultato arrivi dopo la vittoria agli Idra e la finale della Benefit Competition ci conferma che i progetti sui quali stiamo investendo vengono osservati e apprezzati da giurie e realtà diverse, anche internazionali”.