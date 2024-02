Rimini Beer and food attraction, visite professionali +20%

RIMINI. Giù il sipario in fiera a Rimini su un’edizione da incorniciare per Beer and food attraction. Il salone di Italian exhibition group dedicato al mondo del fuoricasa horeca, assieme a Bbtech expo, registra una crescita del 20% di visite professionali totali rispetto all’edizione del 2023. Sono arrivati a Rimini 125 buyer provenienti principalmente da Spagna, Canada, Germania, Usa e Svezia grazie alla partnership con ministero degli Affari esteri e Agenzia Ice, e con il network dei regional advisor della società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza. Fiducia, innovazione e propositività, spiega Ieg, sono state le parole chiave della tre giorni. Tra i padiglioni si è respirata “grande soddisfazione tra gli operatori del settore horeca”, dai produttori ai distributori, dai top buyer delle catene di ristorazione, ai titolari di pubblici esercizi e responsabili di catene specializzate. In particolare, dalla 13esima edizione dell’International horeca meeting di Italgrob hanno preso forma tutte le novità e le prospettive del comparto che raggruppa 3.800 imprese, oltre 60.000 addetti e 17 miliardi di euro di fatturato, con 330.000 pubblici esercizi e 1,4 milioni di occupati, circa il 6,1% della popolazione lavorativa italiana. Durante la tre giorni è stato assegnato il primo Innovation award alle aziende espositrici che si sono distinte in diversi ambiti, dall’innovazione di prodotto al packaging. Spazio anche al premio Start-Up, che ha visto emergere le realtà innovative nel mondo dei sistemi gestionali per la ristorazione, della sostenibilità e della tecnologia.

Infine i Campionati della Cucina italiana, il premio Birra dell’anno e Pizza senza frontiere-World pizza champion games hanno ulteriormente animato i due saloni che danno appuntamento alle rispettive community dal 16 al 18 febbraio 2025.