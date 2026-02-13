Rimini, a “Pescare Show” oltre 160 brand e il debutto della Patagonia

Strumentazione di bordo assistita dell’AI, esche snodate che riproducono fedelmente il movimento subacqueo, kayak divisibili di ultima generazione e guide per le destinazioni di pesca più suggestive al mondo.

Sono alcune delle novità protagoniste a Pescare Show 2026, il salone di Italian Exhibition Group (Ieg) inaugurato oggi alla Fiera di Rimini e in programma fino a domenica 15 febbraio, dove esperti e appassionati di ogni età si sono dati appuntamento per tre giorni dedicati a innovazione, tecnica e cultura della pesca sportiva e della nautica da diporto. Tra gli oltre 160 brand e espositori in fiera c’è il debutto di Patagonia, che offre riparazioni sartoriali gratuite per allungare la vita all’abbigliamento tecnico, sfidando la logica del “compra e butta”.

Ma Pescare Show è anche hi-tech: se la navigazione abbraccia l’AI per tracciare rotte e analizzare fondali, i motori fuoribordo (come quelli di Suzuki) diventano alleati dell’ambiente grazie a sistemi innovativi che filtrano le microplastiche durante la navigazione. C’è spazio poi per i colossi globali come Shimano e Honda Marine, ma anche per il genio del made in Italy: nell’area degli artigiani, infatti, la tradizione della costruzione manuale di esche si fonde con la stampa 3D, creando pezzi unici.

Nella prima giornata di manifestazione, la Regione è protagonista con un doppio appuntamento. Al mattino focus sulle attività regionali sul demanio marittimo, mentre nel pomeriggio spazio alla scienza e alla tutela della biodiversità, occasione per presentare i primi risultati della nuova Carta Ittica Regionale, frutto di 108 monitoraggi in collaborazione con gli atenei di Ferrara, Bologna, Modena-Reggio Emilia e Parma.

L’attenzione si sposterà poi sulle acque interne domani, sabato 14 febbraio (ore 10.30), con il convegno ‘Uccelli ittiofagi e risorse ittiche: equilibrio ecologico, impatti e prospettive di gestione’. Al centro del dibattito, l’impatto di specie come il cormorano sugli ecosistemi e l’attività di pesca.

Un appuntamento che vedrà la partecipazione, tra gli altri, degli europarlamentari Stefano Bonaccini e Pietro Fiocchi.