Riccione, dalla piadina alla pinsa: il Fondo Italiano prende il controllo di Alimenta

Il Fondo Italiano d’Investimento Sgr ha acquisito la quota di maggioranza nel capitale di Alimenta Produzioni srl, l’azienda con sede a Riccione attiva nella produzione della piadina ma anche di pinsa e altre specialità regionali da forno salate. L’operazione (condotta da un fondo con controllo pubblico) prevede il mantenimento dell’attuale management alla guida dell’azienda e lo stesso parteciperà all’investimento a sostegno del precorso di sviluppo industriale e della crescita a medio-lungo periodo. Viene condotta «tramite il Fondo Italiano Agri&Food - FIAF, veicolo settoriale dedicato al sostegno delle eccellenze della filiera agroalimentare nazionale», come spiega una nota diffusa da Fondo Italiano d’Investimento.