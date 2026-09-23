Ravenna, Rosetti Marino realizza una nuova piattaforma in Danimarca nel Mare del Nord: accordo da quasi 300 milioni di euro

Rosetti Marino S.p.A. si è aggiudicata un nuovo contratto per attività offshore nel Mare del Nord per un valore compreso tra 250 e 300 milioni di euro. Il progetto è stato assegnato dalla società Ineos E&P A/S a Rosetti Marino S.p.A. e riguarda un contratto di tipo Engineering, Procurement & Construction, (EPC) per la realizzazione di una piattaforma destinata al progetto Hejre Development. La piattaforma verrà installata al largo delle coste della Danimarca. Lo scopo del lavoro assegnato a Rosetti Marino S.p.A. comprende: la progettazione, l’approvvigionamento dei materiali, le attività di costruzione, il load out, il trasporto e l’installazione per la consegna della piattaforma (EPCI).

Attraverso questo progetto, Rosetti Marino S.p.A. contribuirà all’implementazione di uno dei più importanti progetti di sicurezza energetica europei. Inoltre, questo contratto consolida la posizione di Rosetti Marino S.p.A. nell’area del Mare del Nord e dei progetti tecnologicamente complessi a causa delle alte pressioni (759 barg) e delle alte temperature (170°C) del giacimento. Le prime attività preliminari sono già state avviate sulla base degli accordi raggiunti e si prevede che proseguiranno fino al completamento nel corso del 2028. Oscar Guerra, amministratore delegato dell’azienda ravennate, ha dichiarato: “Con questa acquisizione, Rosetti Marino conferma il suo impegno e la sua competitività nell’offshore europeo, specialmente nelle infrastrutture di alto livello tecnico”.