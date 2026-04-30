Ravenna, OraSì sponsor delle nazionali di volley per i prossimi tre anni

OraSì scende al fianco delle nazionali di volley maschile e femminile come sponsor Premium Partner per il prossimo triennio. “Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso come Premium Partner della Fipav, la pallavolo è uno sport che parla al cuore delle famiglie e dei giovani, proprio come i nostri prodotti”, dichiara Gian Maria Martini, amministratore delegato di Unigrà.

“La qualità si vede sul campo” sarà il messaggio centrale della collaborazione, a sottolineare il parallelismo perfetto tra la qualità dei prodotti OraSì e l’eccellenza delle prestazioni degli atleti azzurri. “Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso come Premium Partner della FIPAV, la pallavolo è uno sport che parla al cuore delle famiglie e dei giovani, proprio come i nostri prodotti. Questa partnership triennale non è solo una sponsorizzazione, ma una condivisione d’intenti: vogliamo promuovere insieme un’idea di benessere che parte dalla tavola e arriva sul campo da gioco, sostenendo il talento azzurro in tutte le sue sfide internazionali”, ha ribadito Martini.

Questa alleanza posizionerà il brand OraSì al centro dei grandi appuntamenti internazionali della maglia azzurra e si svilupperà attraverso una strategia di comunicazione integrata, una presenza costante a bordo campo e iniziative mirate a coinvolgere l’ampia community di appassionati della pallavolo.