Ravenna, dai reflui delle mucche il gas per cuocere le piastrelle di ceramica

Dalle deiezioni degli allevamenti bovini al combustibile pulito per cuocere le ceramiche del distretto di Sassuolo, mentre gli scarti tornano alla terra sotto forma di fertilizzante naturale. È il cerchio perfetto dell’economia circolare che Agrisfera inaugura questa mattina alla Fattoria Guiccioli di Mandriole: la conversione del vecchio impianto a biogas in un moderno polo di produzione di biometano da 3,5 milioni di metri cubi all’anno, immessi direttamente nella rete Snam per alimentare gli stabilimenti di Marazzi Group. Un investimento da oltre 10 milioni di euro, sostenuto da 2,3 milioni di fondi Pnrr. Il direttore generale della cooperativa, Giovanni Giambi, racconta la genesi e le prospettive di una svolta strategica.