Ravaioli Legnami: 40 anni di attività e il successo della Academy nel 2025

BAGNACAVALLO. Il 2025 si chiude con risultati significativi per Ravaioli Legnami, una delle aziende leader in Italia nel settore del decking e del cladding. Lo scorso marzo l’azienda ha celebrato 40 anni di attività sotto la guida della famiglia Bagnari. La società, con sede legale a Villanova di Bagnacavallo, nasce dall’intuizione di Elio Bagnari che rilevò una falegnameria specializzata in profili e battiscopa. Oggi l’azienda dispone di sedi, punti vendita e laboratori a Bologna, Rimini e Milano. Alla guida, insieme a Elio Bagnari, operano i figli Angelo e Chiara e il Direttore Generale Mirko Franceschelli.