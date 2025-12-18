Ravaioli Legnami: 40 anni di attività e il successo della Academy nel 2025

BAGNACAVALLO. Il 2025 si chiude con risultati significativi per Ravaioli Legnami, una delle aziende leader in Italia nel settore del decking e del cladding. Lo scorso marzo l’azienda ha celebrato 40 anni di attività sotto la guida della famiglia Bagnari. La società, con sede legale a Villanova di Bagnacavallo, nasce dall’intuizione di Elio Bagnari che rilevò una falegnameria specializzata in profili e battiscopa. Oggi l’azienda dispone di sedi, punti vendita e laboratori a Bologna, Rimini e Milano. Alla guida, insieme a Elio Bagnari, operano i figli Angelo e Chiara e il Direttore Generale Mirko Franceschelli.

Tra i successi dell’anno spicca la Ravaioli Academy, un laboratorio permanente dedicato alla formazione dei posatori specializzati in pavimenti e rivestimenti per esterni in legno e WPC. L’iniziativa ha riscosso grande interesse tra gli operatori del settore fin dal lancio. Il progetto formativo nasce con l’obiettivo di promuovere la crescita professionale e diffondere una cultura condivisa della posa e della qualità. Professionisti provenienti da tutta Italia si sono riuniti per approfondire materiali, metodi di posa e fissaggio, strumenti necessari e caratteristiche dei progetti. Nel corso del 2025, quasi 200 posatori hanno frequentato i corsi dedicati al decking in legno, bamboo, WPC e al cladding. Questo ha contribuito a creare una rete nazionale di installatori qualificati, capaci di lavorare con materiali innovativi e tecniche di posa avanzate. Gli appuntamenti, sempre molto partecipati, hanno permesso di elevare gli standard del settore attraverso un percorso che unisce competenza tecnica, pratica di cantiere e confronto diretto con l’azienda.

«L’Academy rappresenta la sintesi della nostra visione aziendale», spiega Angelo Bagnari. «Vogliamo unire competenza tecnica, cultura della qualità e responsabilità verso il futuro del nostro settore. Da oltre quarant’anni la nostra azienda è impegnata nell’evoluzione del decking e del cladding, grazie all’impegno quotidiano di una squadra che condivide i valori di innovazione, sostenibilità e attenzione ai dettagli. Formare i posatori significa costruire una filiera più consapevole, solida e qualificata, capace di riconoscere il valore dei materiali, ottimizzare il lavoro e offrire risultati duraturi.»

All’ultimo appuntamento dell’anno hanno partecipato anche Pietro Belloni, presidente dell’AIPPL (Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno) che ha patrocinato l’iniziativa, e Mario Carlini, rappresentante della Consulta di zona di Villanova di Bagnacavallo. Presenze che confermano il legame stretto tra Ravaioli e il territorio.