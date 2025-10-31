Priolo: “Il porto di Ravenna sarà il cuore logistico green dell’Emilia Romagna”

RAVENNA. Il porto di Ravenna è al centro delle strategie logistiche dell’Emilia-Romagna. L’assessora regionale alla Mobilità e trasporti, Irene Priolo, illustra gli interventi in corso: potenziamento ferroviario, sviluppo della Zona logistica semplificata, nuove infrastrutture stradali, sostenibilità e integrazione con i nodi regionali, per rendere Ravenna un hub competitivo e green. Priolo sottolinea anche l’importanza di rafforzare i collegamenti con il Nord Italia e l’Europa, ottimizzare la rete intermodale regionale e attrarre investimenti, puntando a un modello logistico integrato che unisca efficienza, innovazione e tutela ambientale.