Play a Bologna, quando il gioco si fa serio in 40mila iniziano a giocare VIDEO GALLERY

Tutto pronto per il Play di Bologna 2026 ed anche la Romagna “ludica” parte in massa verso il capoluogo. Da venerdì, infatti, fino a domenica sera, la Fiera della città felsinea accoglie la 17esima edizione dell’appuntamento dedicato agli amanti dei giochi da tavolo, giochi di ruolo e altro ancora, la seconda a Bologna dopo 3 lustri a Modena. Un evento che vedrà arrivare circa 40mila persone, per scoprire le ultime novità. Il festival, affermano con orgoglio gli organizzatori, è un’enorme ludoteca con: 43mila metri quadrati coperti, 4 padiglioni, oltre 200 espositori, 3.000 tavoli di giochi da provare gratuitamente e più di 700 eventi in programma.