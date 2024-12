“Più giornali più liberi”, al via la campagna

Prende il via ufficialmente lunedì 9 dicembre il progetto “Più giornali, più liberi”, lanciato da Legacoop Romagna per incentivare la lettura dei giornali all’interno delle 380 imprese associate e nelle comunità in cui operano. L’obiettivo — in un momento complesso per tutto il mondo dell’editoria — è di sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’informazione professionale e di qualità, fondamentale per il pluralismo democratico e per una società consapevole.

La campagna nasce grazie alla collaborazione con i due quotidiani locali più diffusi nelle edicole del territorio, Il Resto del Carlino e il Corriere Romagna, pubblicato dalla Cooperativa Editoriale Giornalisti Associati. Fanno parte del progetto anche le altre cooperative del settore editoriale di Legacoop Romagna, che si occupano di settimanali (Media Romagna), quotidiani online (Corsivo), comunicazione e uffici stampa (Aleph e Cooperdiem), e altri editori di primaria importanza, in particolare nel campo del digitale.

Nella settimana dal 9 al 16 dicembre ognuna delle 380 cooperative di Legacoop Romagna avrà la possibilità di ricevere in edicola i quotidiani Carlino e Corriere Romagna e si impegnerà a metterli a disposizione di soci e lavoratori.

Saranno coinvolti anche un’ottantina di luoghi gestiti dalle cooperative, dagli stabilimenti produttivi agli uffici, dalle residenze sanitarie per anziani alle case del popolo, passando per spazi dedicati alla cultura, allo sport e alla ristorazione.

Oltre a ciò partecipano una decina di scuole superiori, a cui sono stati attivati abbonamenti e copie digitali.

Il progetto è stato presentato lunedì 2 dicembre a Conselice, luogo simbolico che ospita il monumento alla Libertà di Stampa, a pochi giorni dall’80° anniversario della Liberazione di Ravenna. Sono intervenuti — tra gli altri — il nuovo presidente della Regione, Michele de Pascale, il vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini, il presidente del Corriere Romagna, Luca Pavarotti, il Sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi.

«La stampa locale — dichiara Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna — è un presidio fondamentale della democrazia. Grazie al lavoro che svolgono sul territorio, le testate garantiscono un’informazione vicina ai bisogni dei cittadini e alle loro realtà. Ma in un’epoca in cui l’accesso all’informazione è diventato semplice e immediato, si assiste alla crescente diffusione di “fake news” e notizie orientate da interessi di parte. Per questo “Più giornali, più liberi” punta anche a coinvolgere i giovani, affinché sviluppino una cultura dell’informazione critica e consapevole e conoscano il valore di un’informazione verificata e responsabile».