Piadina romagnola e arancia rossa di Sicilia: l’alleanza del gusto a Macfrut

Il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP e il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP rafforzano la loro collaborazione con una nuova iniziativa congiunta presentata in occasione della recente edizione di Macfrut 2026. Le due eccellenze certificate sono tornate insieme dopo il successo dello scorso novembre nella lounge di ITA Airways all’aeroporto di Fiumicino a Roma, nell’ambito dell’iniziativa “Viaggio nelle eccellenze – Un assaggio di Italia”.

Come in quell’occasione, i due Consorzi in Fiera a Rimini hanno proposto una degustazione di Piadina Romagnola IGP farcita con marmellata di Arancia Rossa di Sicilia IGP. Un insolito abbinamento molto apprezzato dal pubblico internazionale di Macfrut. Un racconto che ha unito la tradizione romagnola della piadina con le note agrumate e distintive dell’arancia rossa siciliana.

L’evento ha rappresentato un’importante vetrina per valorizzare le eccellenze certificate IGP italiane, promuovendo sinergie tra territori e filiere. L’iniziativa conferma l’impegno dei due consorzi nel fare sistema e nel comunicare qualità, origine e autenticità al pubblico nazionale e internazionale.