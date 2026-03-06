Oltre la stagione balneare: in Romagna la rinascita della cucina marinara tra storiche osterie e affacci sulle saline

C'è un fascino particolare nel mare di fine inverno e inizio primavera. Senza la folla estiva, le coste ravennati e riminesi restituiscono un'atmosfera sospesa, dove il rumore delle onde si fa più nitido. Un'occasione per riscoprire la cultura gastronomica marinara del nostro litorale, una cucina che sta vivendo un periodo di grande fermento, in bilico tra il rigore delle ricette dei pescatori e le nuove sperimentazioni gourmet.

Da Cervia a Marina di Ravenna, i ristoratori locali stanno puntando sempre di più sulla freschezza del pescato giornaliero e su location uniche. Per incentivare la scoperta di questi percorsi culinari anche fuori dall'alta stagione, diverse strutture hanno lanciato percorsi di degustazione a prezzi calmierati grazie all'iniziativa del Corriere Romagna per i lettori con le proposte di Community & Experience in collaborazione con Mediatip-Tippest. Un'ottima occasione per una cena diversa dal solito.

Ecco alcune delle tappe più affascinanti per un viaggio nei sapori dell'Adriatico con uno sconto esclusivo:

· Cenare sospesi sull'acqua a Cervia: Un luogo che unisce storia e natura è La Giostra: Luna Park Enogastronomico, situato in un contesto unico, direttamente sulle storiche Saline di Cervia. Oltre al paesaggio suggestivo, la cucina propone nuovi piatti gourmet di mare, per un'esperienza a due proposta a 69 euro (invece dei 124 abituali).

· La purezza della tradizione cervese: Poco distante, l'Osteria Settecentro porta avanti una filosofia ben precisa: la genuinità. Nessun artificio, solo materie prime eccellenti trattate con rispetto per far risaltare il vero sapore del mare. Un approccio essenziale che si traduce in un menù degustazione di coppia a soli 49 euro .

· La ricercatezza in sala al Ristorante Da Matteo (Marina di Ravenna): Spostandosi verso nord lungo la costa, questo locale rappresenta un indirizzo sicuro per chi cerca la quintessenza del pesce fresco servito con eleganza. Il pescato locale diventa protagonista di un percorso degustazione di coppia di altissimo livello, attualmente proposto a 69 euro (con un reale sconto del 30% sul valore di 98 euro). In aggiunta, vista l'imminente scadenza di fine marzo, è stata inserita anche una nuova proposta da cogliere al volo per prolungare l'esperienza dei sapori marini.

· Il fascino informale de La Veranda Da Matteo (Marina di Ravenna): Per chi preferisce un'atmosfera più rilassata a ridosso della pineta, la suggestiva veranda della struttura gemella esalta i sapori del mare con grande semplicità. Un'opzione versatile e moderna che permette di mangiare all'aperto o di scegliere il comodo asporto, godendo di un menù per due persone a soli 39 euro (invece di 60 euro).