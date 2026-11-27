Si chiama ISLE (International School of Cooperativism) la nuova scuola di Alta Formazione cooperativa voluta e realizzata da Legacoop. Oggi il varo, presso la sede nazionale dell’associazione in via Guattani a Roma, con una Lectio Magistralis dell’ex Premier Enrico Letta. Abbiamo voluto dare forma ad una visione - ha detto il Presidente Simone Gamberini - perché siamo fermamente convinti che la cooperazione sia sempre di più lo strumento adatto per unire competenze, competitività e coesione”. In questo contesto ISLE si prefigge l’obiettivo di formare i cooperatori del futuro prossimo, manager in grado di guidare imprese in un complesso e delicato scenario economico globale .

In otto sessioni tematiche (mutualità e Costituzione; managment cooperativo ed economia comportamentale; cooperazione, redistribuzione e giustizia sociale, governance cooperativa; IA, cultura del dato trasformazione organizzativa; Europa, Istituzioni, politiche e reti cooperative; economia sociale e sviluppo) i partecipanti affronteranno un itinerario progressivo che parte dall’identità valoriale e approda al posizionamento europeo e internazionale, in un susseguirsi di chiavi interpretative originali, tecnicalità all’avanguardia e contenuti riferiti all’esperienza cooperativa.

“Guardare oltre – ha sottolineato Gamberini – è una delle chiavi di lettura per una cooperazione moderna. Significa anticipare i cambiamenti, saper leggere i nuovi bisogni e trasformarli in risposte imprenditoriali. Con ISLE investiamo su chi dovrà assumere queste responsabilità: persone capaci di far crescere le imprese e, insieme, le opportunità per le comunità”

Oltre a Letta, tra i faculty speaker troviamo, Francesco Caselli, London School of Economics, László Andor, FEPS, già Commissario europeo, Pier Virgilio Dastoli, Movimento Europeo Italia Francesco Clementi, Sapienza Università di Roma, Isabella Pierantoni, Generation Mover, Iñigo Albizuri Landazabal, Mondragon Corporation, Santosh Kumar, International Cooperative Alliance