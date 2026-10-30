Nasce Federeventi-Confcommercio. Mario Baldassari eletto presidente

Il comparto degli eventi ha da oggi una propria rappresentanza nazionale all’interno del sistema Confcommercio. È stata infatti costituita Federeventi-Confcommercio, la nuova Federazione nazionale del settore, che rappresenta imprese, professionisti e lavoratori autonomi che operano nell’organizzazione di eventi di diversa natura, dallo sport allo spettacolo, dalla cultura alle fiere, dai meeting ai workshop, fino alle attività di comunicazione: è quanto si legge in una nota di Confcom.

Su impulso del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, Mario Baldassari ha raccolto le istanze degli operatori del settore, dando vita a una rappresentanza nazionale in grado di rispondere alle crescenti esigenze di una categoria in forte espansione e di tutelarne gli interessi economici e sociali. Tra gli obiettivi prioritari della nuova Federazione, la rappresentanza delle imprese nei rapporti con amministrazioni, enti e istituzioni nazionali, europee e internazionali, in raccordo con gli altri livelli del sistema confederale.

Il neoeletto Consiglio nazionale riunisce esponenti di rilievo del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura. Ad affiancare il presidente Baldassari saranno i vicepresidenti Francesco Chiappetti e Mattia Benzi e i consiglieri Stefano Bezzi, Massimiliano Passante, Moreno Conficconi, Domenico Rosa, Raffaello Bellavista e Fabio Gardella. Alla costituzione della Federazione hanno contribuito anche numerose realtà territoriali di Confcommercio, già attive nel settore degli eventi, insieme ad altre interessate ad avviare un percorso comune con Federeventi. Il Consiglio nazionale ha inoltre designato l’avvocato Luca Stevanato quale direttore generale della Federazione.

«Oggi diamo una casa comune a un settore che crea economia, lavoro e attrattività per i territori - dichiara il presidente Mario Baldassari - Fiere, congressi, spettacoli, sport e cultura chiedono una rappresentanza autorevole e unitaria. Con Federeventi, e con il sostegno del sistema Confcommercio, vogliamo portare le istanze delle nostre imprese al centro del confronto con le istituzioni e offrire agli operatori servizi concreti per crescere e innovare».

Nelle prossime settimane la Federazione avvierà la raccolta delle adesioni dei sindacati territoriali e degli operatori del settore, in raccordo con le organizzazioni territoriali del sistema Confcommercio.