Nasce Confcooperative Romagna-Estense: un colosso da 610 cooperative tra Romagna e Ferrara

Nell’ex Chiesa di San Giacomo a Forlì lo scorso 10 novembre è nata Confcooperative Romagna-Estense, la nuova architettura della rappresentanza cooperativa frutto della fusione tra Confcooperative Romagna e Confcooperative Ferrara. Un passaggio considerato storico, sancito dal voto di oltre 500 delegati e pensato per rafforzare la voce del movimento cooperativo in un’area vasta e articolata. La nuova realtà rappresenta oggi 610 cooperative, 43mila addetti e un territorio composto da 94 Comuni e 1,5 milioni di abitanti.

Alla guida, eletto per acclamazione, Roberto Savini, faentino, presidente del Gruppo Cofra e di Confcooperative Consumo e Utenza, che sottolinea come la fusione non sia solo un’operazione amministrativa, ma un percorso di crescita condivisa. La sede centrale sarà a Ravenna, mentre tutte le sedi provinciali resteranno operative. «Tengo a ribadire - inizia - che tutte le sedi territoriali rimarranno aperte: la vicinanza ai cooperatori è un principio irrinunciabile. In questi primi giorni ho registrato una grande collaborazione e un forte senso di responsabilità da parte di tutti. Ringrazio chi ha fatto un passo indietro, come Mauro Neri e Michele Mangolini, che continuano comunque a offrire piena disponibilità e supporto».