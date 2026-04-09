Mir 2026 a Rimini: il mondo dell’intrattenimento tecnologico in Fiera dal 12 al 14 aprile

Il mondo dell’innovazione audiovisiva e dell’intrattenimento tecnologico torna ad accendere la fiera di Rimini col Mir-Multimedia Integration Expo da domenica 12 a martedì 14 aprile. La nona edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group (Ieg) occuperà 10 padiglioni e 40.000 metri quadrati, con più di 140 aziende e 250 brand e un palinsesto di 35 eventi tra convegni, masterclass e momenti formativi. La novità di quest’anno è Av Connect, format realizzato in collaborazione con Siec- Systems Integration Experience Community con uno spazio per la community audio-video, dove tecnologie, competenze e applicazioni reali entrano in dialogo. Av Connect, spiega Ieg, “è un ambiente vivo e operativo, pensato per favorire il confronto diretto tra system integrator, progettisti, installatori e decision maker. Qui le soluzioni non si limitano a essere mostrate, ma possono essere testate e sperimentate, con un’attenzione particolare all’interoperabilità e agli standard condivisi”.

Tra i ritorni, Live You Play, con quattro padiglioni dedicati alle performance live indoor. Ogni padiglione ospita un palco professionale, dove audio, video e lighting funzionano in condizioni reali, per permettere ai professionisti di testare tecnologie e configurazioni come in un vero contesto live. A Mir anche le Immersive Rooms, per esplorare le potenzialità dell’audio tridimensionale, e l’area esterna Sound Power, che consente dimostrazioni ad alta pressione sonora per applicazioni su larga scala. E ancora, ecco la quarta edizione di Mir Club, hub di riferimento per la cultura elettronica e la produzione musicale in collaborazione con Dj Mag Italia. L’Experience Arena in questo caso farà da fulcro grazie alla più ampia esposizione di consolle a libero accesso mai realizzata in Italia. Mentre il Demolition Panel darà ai giovani producer la chance di far ascoltare i propri inediti a una giuria di esperti del settore; la Vinyl Lounge, spazio dedicato all’ascolto analogico ispirato ai listening bar giapponesi, e Dj Mag Tech Tools, luogo per approfondire l’evoluzione delle tecnologie per il Djing. Altra novità è Masterclab, un format sull’integrazione tra elettronica e strumenti dal vivo tenuto da docenti d’eccezione, e Cutting Club, una gara di scratch ad eliminazione diretta.

In fiera nomi e figure di riferimento del mondo professionale come Saturnino, Fresco, Boosta dei Subsonica e il popolarissimo youtuber Mark The Hammer. Tra i momenti formativi di Mir, Ieg segnala il convegno “Human After All? Uomo e macchina al centro del futuro della creatività contemporanea”, spazio di confronto sul rapporto tra uomo e intelligenza artificiale nei processi creativi contemporanei. In aggiunta alla riflessione teorica, MirIllumino propone un format inedito dedicato al lighting design e curato dai rinomati Lighting Designer come Giovanni Pinna e Marco Zucchinali.

Il salone, poi punta anche sull’esperienza, leva di un’industria italiana del live entertainment che conferma la sua centralità economica e sociale. Secondo i dati Siea - Osservatorio Impresa Cultura Confcommercio - Sil 2025, il settore delle discoteche registra un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, di cui 500 di ricavi diretti e 1,5 di indotto, e oltre 34 milioni di presenze annue. Centrale è il ruolo dell’estate, che concentra circa il 40% della spesa turistica estiva totale, registrando una crescita del 3-4%. Nel contesto culturale italiano, il fatturato complessivo raggiunge circa 4 miliardi di euro, con una domanda sempre più orientata verso esperienze fisiche: nei primi sei mesi del 2025 i concerti hanno totalizzato 7,3 milioni di presenze (+1,6%) e 256,5 milioni di euro di incassi.