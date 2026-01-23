Macfrut 2026: Repubblica Dominicana protagonista con avocado e mango

La Repubblica Dominicana rafforza il suo legame con Macfrut attraverso un accordo triennale che segna una svolta nella collaborazione tra il Paese caraibico e la fiera internazionale dell’ortofrutta. L’intesa, sottoscritta nei giorni scorsi a Santo Domingo, coinvolge il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero dell’Industria e Commercio dominicani e testimonia il ruolo sempre più centrale della manifestazione fieristica nello sviluppo del settore agroindustriale del Paese.

La firma dell’accordo è avvenuta durante una missione Macfrut nella capitale dominicana, alla presenza di un parterre di alto livello che ha riunito rappresentanti istituzionali, politici, diplomatici ed economici di entrambi i Paesi. Tra le autorità presenti: Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, Ministro dell’Agricoltura della Repubblica Dominicana; Eduardo Sanz Lovatón, Ministro Industria e Commercio della Repubblica Dominicana; Rafael A. Lantigua Ciriaco, Ambasciatore della Repubblica Dominicana presso la Repubblica Italiana; Stefano Queriolo Palma, ambasciatore italiano nella Repubblica Dominicana; Ada Hernández Rivero, Rappresentante Permanente della Repubblica Dominicana presso FAO, FIDA e PMA; Osmar Benítez, Vicepresidente Esecutivo della Junta Agroempresarial Dominicana; e Joaquín González Gautreaux, Viceministro per la promozione dell’Agroindustria. Per Macfrut hanno partecipato Enrico Turoni, consigliere di Cesena Fiera, Chiara Campanini, International Account Manager, e Lina Valeza Martez, regional Manager Macfrut per la Repubblica Dominicana.

Un ponte tra Italia e Caraibi

L’accordo prevede che Macfrut metta a disposizione della Repubblica Dominicana il proprio know-how tecnico e scientifico, offrendo supporto attraverso visite tecniche e missioni presso aziende italiane, con particolare attenzione al comparto delle tecnologie per l’ortofrutta. Parallelamente, è stata definita la partecipazione dominicana all’edizione 2026 di Macfrut, in calendario dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre. Il Paese caraibico sarà presente con uno stand di 400 metri quadrati che accoglierà istituzioni, buyer, imprese esportatrici e produttori specializzati in frutta tropicale: avocado e mango faranno da protagonisti, affiancati da ananas, banane e prodotti ortofrutticoli trasformati.

Oltre 110 aziende già coinvolte

In preparazione alla partecipazione a Macfrut 2026, la delegazione italiana ha incontrato durante la missione più di 110 aziende del settore in un evento organizzato in collaborazione con JAD (Junta Agro Impresarial). Un secondo appuntamento si è svolto con ProDominicana, l’ente che sostiene le imprese locali nei processi di internazionalizzazione. In entrambe le occasioni, Enrico Turoni e Chiara Campanini hanno illustrato i punti chiave dell’edizione 2026 della fiera.

I numeri del potenziale dominicano

«La Repubblica Dominicana da tempo partecipa a Macfrut e attraverso questo accordo amplia la sua presenza in fiera ritenendola strategica per lo sviluppo del suo sistema agroindustriale», spiega Enrico Turoni. Il consigliere di Cesena Fiera sottolinea le cifre significative del settore: «Parliamo di un Paese con un’importante produzione di frutta tropicale capace di produrre 1 milione di tonnellate di avocado per un export di 97 milioni di dollari, con numeri rilevanti anche per il mango grazie a una produzione di 92mila tonnellate per un export di 9,7 milioni di dollari. Parliamo di due prodotti che saranno i protagonisti dell’edizione 2026 della fiera al centro di iniziative di business, focus, networking, degustazioni e tanto altro».