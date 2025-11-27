Legacoop Emilia-Romagna: un colosso da 56 miliardi verso la Biennale 2026

Con la riunione della direzione di questa mattina, a Bologna, Legacoop Emilia-Romagna avvia il percorso che porterà alla Biennale della Cooperazione di Milano del 2026, in cui saranno celebrati i 140 anni del movimento cooperativo, e al congresso regionale del marzo 2027. Legacoop Emilia-Romagna associa circa 1.000 cooperative che hanno realizzato, nel 2024, un valore della produzione di 31,7 miliardi di euro, con 150.000 dipendenti e oltre 2,7 milioni di soci, di cui 140 mila sono soci lavoratori. Il valore della produzione sale a 56 miliardi di euro, pari al 17,9% dell’economia regionale, considerando le imprese controllate da cooperative. Con Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna, abbiamo fatto il punto sulle sfide e le proposte della cooperazione per il territorio.