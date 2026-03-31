La Romagna chiama l’India: un interscambio con grandi prospettive

Consolidare i ponti commerciali tra la Romagna e una delle economie più dinamiche del pianeta. Con questo obiettivo si è tenuto oggi, nella sede della Camera di commercio della Romagna, un incontro istituzionale tra i vertici dell’Ente camerale e il Consolato generale della Repubblica dell’India a Milano.

Il presidente della Camera di commercio, Carlo Battistini, affiancato dalla responsabile dei Servizi di Promozione Alessandra Roberti, ha accolto il Console generale, della Repubblica dell’India Lavanya Kumar.

Al centro del confronto, le opportunità offerte da un Paese che conta 1,477 miliardi di abitanti e che continua a correre con una crescita del Pil stimata intorno al 7.6%. L’India non è solo un mercato emergente, ma un partner strategico, specialmente alla luce del recente Accordo di Libero Scambio (ALS) tra Unione Europea e India, che apre nuove e facilitate vie di accesso per le imprese italiane.

Il dialogo ha evidenziato una forte convergenza sui settori d’eccellenza del territorio romagnolo. Il Console Kumar ha espresso un particolare apprezzamento per la qualità della tecnologia italiana, indicando come ambiti prioritari i macchinari per l’agricoltura, la gestione post-raccolta e food processing, l’automotive (componentistica) e il packaging e i sistemi di storage e logistica avanzata.

Un importante punto emerso riguarda la necessità di integrare la fornitura di macchinari con servizi post-vendita (manutenzione, ricambi e assistenza) direttamente in loco, un fattore che il Consolato ritiene determinante per incentivare ulteriormente l’acquisto di tecnologia made in Romagna da parte degli imprenditori indiani. Non è mancato, inoltre, l’interesse per le eccellenze del nostro agroalimentare, con particolare riferimento a vino e pasta.

“La Romagna ha le carte in regola per essere protagonista in India – ha dichiarato Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Non offriamo solo macchinari all’avanguardia, ma un modello di competenza che copre l’intera filiera, dal campo alla tavola, passando per il packaging. La disponibilità manifestata dal Console Kumar a supportare i nostri imprenditori è un segnale prezioso: lavoreremo insieme per facilitare gli investimenti e garantire che la nostra tecnologia sia supportata da reti di assistenza adeguate, rendendo le nostre imprese partner industriali di lungo periodo e non semplici fornitori.”