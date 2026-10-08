La Biennale e il futuro della cooperazione: “I giovani scelgono il mondo cooperativo per lasciare un segno ed essere protagonisti”

«Far crescere l’Italia, insieme». È il titolo della Biennale dell’economia cooperativa, che venerdì 9 e sabato 10 ottobre porta a Milano il mondo di Legacoop nell’anno dei suoi 140 anni. La Romagna, dove la storia cooperativa è cominciata ancora prima, con la nascita dei braccianti ravennati nel 1883, ci sarà in forze. Per il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, l’appuntamento è l’occasione per rivendicare un «pensiero lungo» di fronte a crisi energetica, cambiamento climatico e intelligenza artificiale. E per tornare, dice, «a sognare un po’».