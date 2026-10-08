L’arte della cooperazione “Un patrimonio aziendale che diventa anche culturale”

Per capire che cosa significhi oggi essere cooperativa bisogna partire dalle parole, ma soprattutto dalla storia. Quella di un’impresa nata nel 1945 e cresciuta attraversando decenni di trasformazioni economiche e sociali. È da questa prospettiva che Luigi Marconi, presidente di Cocif di Longiano, guarda al modello cooperativo: non soltanto come a una particolare forma d’impresa, ma come a una cultura che continua a dare senso al lavoro e al rapporto con il territorio.

«La cooperazione, come dice la parola, è fare le cose insieme, aiutarsi». Per Marconi è questo il principio fondamentale, quello che esprime nella maniera più compiuta un’idea di solidarietà e, ancora di più, di fratellanza. Un principio che dovrebbe tradursi nella capacità di costruire realtà «più a misura d’uomo», nelle quali l’attenzione alle persone rappresenti un elemento distintivo.

Non si tratta soltanto di aspetti materiali, come i ristorni o il welfare, quando le condizioni economiche lo permettono. Il cuore della cooperazione, secondo Marconi, è costruire una cultura condivisa: una sorta di «pedagogia» attraverso la quale chi lavora in cooperativa possa sentire che quella realtà gli appartiene e che il proprio contributo può produrre valore anche per la comunità.

È anche questa consapevolezza a rendere particolare il tema della continuità. «Non c’è un proprietario: lo siamo tutti temporaneamente. La cooperativa, nella sua natura, porta con sé l’idea che chi oggi assume una responsabilità sia chiamato domani a consegnarla a qualcun altro. Un principio che può rendere più naturale il ricambio generazionale, pur senza cancellare i conflitti e le difficoltà che possono emergere in qualsiasi organizzazione».