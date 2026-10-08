L’agroalimentare e il nodo costi: “Così perdiamo competitività”

Schiacciati tra l’incudine dell’incremento dei costi e scarsi adeguamenti dei prezzi di listino, con una bolletta energetica che torna a far paura e un mercato dei consumi impoverito dall’inflazione. Paolo Cristofori, direttore generale di Fruttagel e di Deco Industrie, scatta una fotografia senza sconti sulle difficoltà dell’industria di trasformazione agroalimentare. Un settore energivoro e pesantemente colpito dagli effetti dei cambiamenti climatici, che fa da cerniera tra la terra e gli scaffali dei supermercati, chiamato oggi a difendere margini ridotti e a fare i conti con una concorrenza interna ed internazionale sempre più aggressiva.