Intervista al presidente di Legacoop Simone Gamberini

Da 140 anni la cooperazione è un elemento di primo piano della vita sociale ed economica del Paese. Ieri, come oggi e come domani. La Biennale dell’Economia cooperativa di Milano, in programma il 9 e 10 ottobre, rappresenta un’occasione per guardare al passato, al patrimonio di valori che resta la base del movimento cooperativo, ma soprattutto per riflettere sul ruolo che il modello cooperativo può giocare nella crescita futura dell’Italia. Un ruolo che, alla vigilia dell’appuntamento milanese, il presidente di Legacoop Simone Gamberini affida alla capacità di «rimettere al centro le persone».