“In Romagna gli artigiani lavorano fino a luglio per il fisco”: l’indagine Cna

Arriva solo a luglio per gli artigiani emiliano-romagnoli il tax-free day, il giorno in cui, cioè, smettono di lavorare per pagare le tasse e iniziano a guadagnare per se stesse e per le loro famiglie . A fare il calcolo Cna, che certifica come a Bologna il 56,1% dei giorni lavorati se ne va in tasse, fino al 23 luglio. La ‘liberazione’ arriva prima a Ferrara, il 6 luglio, a Cesena, il 10 luglio. Il free-tax day arriva il 4 luglio per le imprese reggiane, il 5 per quelle piacentine, il 7 per le modenesi e le parmigiane, il 9 a Ravenna e Rimini e il 14 luglio a Forlì.