Imola, Forbes elegge Sacmi tra i Campioni dell’Export 2026

Sacmi è tra i Campioni dell’Export 2026, il riconoscimento promosso da Forbes Italia e Sace, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per celebrare le imprese che fanno dell’internazionalizzazione una leva strategica di crescita, innovazione e competitività. Il Gruppo di Imola è stato premiato nella categoria Export Champion regionali – Emilia-Romagna, dedicata alle imprese capaci di affermarsi sui mercati internazionali mantenendo un forte radicamento nel proprio territorio d’origine.

Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito della prima edizione de “I Campioni dell’Export 2026”, durante la cerimonia di premiazione trasmessa in diretta dagli studi Sky. L’iniziativa di Sace e Forbes Italia ha celebrato 58 eccellenze imprenditoriali italiane, suddivise in sei categorie, oltre a tre riconoscimenti speciali Deal of the Year, dedicati a operazioni di export di particolare rilievo. Per Sacmi, fondata a Imola nel 1919, il premio valorizza un percorso di sviluppo internazionale avviato oltre sessant’anni fa. Già nel 1963 le esportazioni rappresentavano oltre la metà del fatturato dell’azienda. Risale agli anni Sessanta anche l’apertura delle prime sedi estere in Spagna e Brasile, primo passo nella costruzione di una rete internazionale progressivamente estesa ai cinque continenti.

Dalle prime tecnologie per la ceramica e il packaging fino alle più recenti soluzioni per l’automazione, la digitalizzazione e la sostenibilità dei processi industriali, Sacmi ha progressivamente ampliato mercati e settori di attività, consolidando la propria leadership tecnologica e il ruolo di riferimento internazionale nei principali settori di attività.

Oggi Sacmi è un Gruppo industriale globale, con oltre 70 società di produzione, distribuzione e servizio in 25 Paesi e l’85% del fatturato realizzato all’estero. Una presenza internazionale costruita nel tempo, attraverso la capacità di affiancare i clienti su tutti i principali mercati del mondo. Un modello di internazionalizzazione che ha mantenuto il cuore tecnologico e produttivo del Gruppo saldamente in Italia, dove si concentrano la maggior parte delle attività produttive, le principali competenze di ricerca e sviluppo e le funzioni strategiche di governance. «Questo riconoscimento valorizza un percorso che fa parte della nostra storia e della nostra identità industriale», sottolinea Paolo Mongardi, Presidente di Sacmi. «Il nostro percorso di internazionalizzazione è iniziato oltre sessant’anni fa, accompagnando lo sviluppo dei principali distretti industriali italiani della ceramica e del packaging. Da allora abbiamo costruito una presenza globale, investendo in strutture, servizi e competenze per essere sempre più vicini ai nostri clienti. La forza del nostro modello è la capacità di crescere nel mondo mantenendo in Italia il cuore delle nostre competenze tecnologiche e industriali, continuando a investire in ricerca e innovazione e valorizzando le eccellenze del nostro territorio».