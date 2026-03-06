Il risveglio delle colline romagnole: viaggio tra i casolari dove il chilometro zero è una religione

Con le giornate che si allungano e l’aria che inizia a intiepidirsi, la pianura comincia a stare stretta. La tradizionale “scampagnata” domenicale in Romagna non è solo una fuga dalla città, ma un vero e proprio rito culturale che trova la sua massima espressione nell'agriturismo. Lontano dalle logiche della ristorazione industriale, le colline tra Ravenna e Forlì-Cesena custodiscono realtà dove il menù lo detta la terra e la pasta ruvida trattiene i sughi di una volta.

Abbiamo tracciato un itinerario tra alcune delle realtà rurali più interessanti del nostro entroterra. Luoghi dove l’accoglienza familiare si sposa con il recupero di antiche ricette, e che oggi, grazie “Community & Experience” - la nuova iniziativa del Corriere Romagna e Mediatip-Tippest per i propri lettori -, sono accessibili a condizioni particolarmente vantaggiose per chi desidera scoprirli.

· Il panorama e la tradizione a Brisighella: Immerso in uno dei borghi più belli d'Italia, l'Agriturismo Terra dei Calanchi offre una vista mozzafiato che fa da cornice a una cucina di sostanza. Qui i protagonisti sono i Curzul al ragù di castrato, pasta tipica locale, abbinati a carni ai ferri. Un percorso di sapori che è possibile sperimentare a 49 euro a coppia (con un risparmio del 30% sul menù degustazione).

· L'autarchia del biologico a Cesena: L'Agriturismo Perugini rappresenta l'essenza del chilometro zero. Il menù cambia quotidianamente in base a ciò che i campi offrono, portando in tavola solo ingredienti biologici autoprodotti e pasta fresca fatta in casa. Un'esperienza di pura stagionalità, attualmente proposta in un percorso di coppia a 49,90 euro , quasi la metà del suo valore originale.

· Spazi rustici e antichi sapori a Sant'Alberto: Chi cerca ampi spazi all'aperto e locali dal fascino antico troverà nell'Agriturismo La Valletta un rifugio ideale nel ravennate. La proposta della casa spazia dai cappelletti al ragù ai tortelli con crema di pistacchi, affiancati da arrosti di vitello. Un viaggio culinario offerto a meno di 25 euro a persona .