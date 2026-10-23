Il pollo allevato all’aperto Campese compie 25 anni: l’intuizione di Francesco Amadori diventata un’eccellenza gourmet

Il Campese, prodotto d’élite di Amadori, compie 25 anni. Nato da un’intuizione di Francesco Amadori, che voleva ricreare l’allevamento all’aria aperta di un tempo, in un quarto di secolo è diventato un’eccellenza produttiva, capace di dar vita a una filiera adriatica con fulcro a Cesena, allevamenti concentrati soprattutto nel Foggiano, un incubatoio in Molise e mangimificio e macello in Abruzzo.

Un successo produttivo e commerciale costruito nel rispetto di rigidi disciplinari: il pollo, a lento accrescimento, deve trascorrere all’aperto più della metà della propria vita, avere a disposizione almeno un metro quadrato di prato-pascolo ed essere allevato senza l’uso di antibiotici.

Un modello diventato punto di riferimento, come dimostra la crescita della rete di allevamento: dai sei allevamenti di 25 anni fa si è passati agli attuali 102, spiega Luigi D’Orsi, responsabile della filiera Il Campese e Bio di Amadori.