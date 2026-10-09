I cooperatori romagnoli a Milano per i 140 anni di Legacoop nazionale

Centoquaranta anni di Legacoop: è numerosa la delegazione dei cooperatori romagnoli presente alla Biennale dell’Economia Cooperativa che si tiene a Milano nelle giornate del 9 e 10 ottobre, in coincidenza con l’anniversario nazionale dell’Associazione.

Le proposte cooperative sono sintetizzate nel Manifesto “Far crescere l’Italia, insieme”, che è stato presentato dal presidente Simone Gamberini di fronte a un parterre di protagonisti della scena politica e sociale come Elly Schlein, Giuseppe Conte, Giuseppe Sala, Attilio Fontana, Vera Buonomo, Michele de Pascale, Giorgio Graziani e Maurizio Landini.

Tra gli appuntamenti in programma nella mattinata di sabato 10 ottobre anche la tavola rotonda sull’Europa con il Ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e la dirigente cooperativa romagnola Monica Fantini, presidente di Conscoop e Cecop.

«Siamo a Milano per discutere non soltanto del futuro della cooperazione, ma soprattutto delle grandi trasformazioni che attendono l’Italia e l’Europa: crescita e competitività, lavoro e coesione sociale, crisi demografica, salute, nuovi bisogni, politica industriale e ruolo dell’Europa - spiega il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - la presenza romagnola è particolarmente nutrita perché sul tavolo ci sono questioni decisive per il futuro del Paese e quindi anche del nostro territorio. Un plauso alla macchina organizzativa che ha condotto l’evento, a partire dal presidente Simone Gamberini e dal direttore Gianluigi Granero, per l’alta qualità del programma, degli ospiti e dei temi trattati».