Hera annuncia 250 milioni di investimenti in provincia di Rimini

Il Gruppo Hera ha presentato oggi ai sindaci e agli amministratori dei 25 comuni serviti nel territorio riminese il proprio Piano industriale al 2029. Illustrato dal presidente esecutivo Cristian Fabbri e dall’amministratore delegato Orazio Iacono, il Piano riconferma i propri assi strategici: sviluppo, rigenerazione delle risorse, neutralità carbonica, resilienza e creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder. “Mantenendo la rotta tracciata per affrontare le sfide della transizione ecologica e climatica - si legge in una nota - nel periodo 2025-2029 il Gruppo Hera investirà complessivamente oltre 5,5 miliardi di euro, di cui 250 milioni in provincia di Rimini (con un incremento di circa 36 milioni rispetto al precedente Piano 2024-2028). Di questi, oltre 210 milioni saranno destinati al ciclo idrico integrato, più di 33 milioni all’area ambiente e oltre 6 milioni alle reti energetiche. Un impegno concreto che si traduce anche nella creazione di valore condiviso per il territorio: solo nella provincia di Rimini, la ricchezza distribuita a lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione e fornitori raggiungerà i 145,5 milioni di euro. Più in generale, la strategia del Gruppo punta a coniugare crescita aziendale e sviluppo sostenibile, aumentando la resilienza delle infrastrutture e favorendo la decarbonizzazione dei territori serviti. Una pianificazione strategica che soddisfa pienamente l’obiettivo di creazione di valore condiviso e che si riverbera anche nella politica del dividendo, a vantaggio soprattutto dei Comuni soci”.

Reti e infrastrutture: piano di resilienza e digitalizzazione

Il business regolato delle reti, che rappresenta il principale asset in termini di capitale investito del Gruppo Hera, al 2029 sarà interessato da un corposo piano di investimenti per circa 3,1 miliardi (pari al 57% del totale). Di queste risorse, oltre 1,8 miliardi saranno destinati al ciclo idrico integrato, circa 1,1 miliardi saranno investiti nella distribuzione gas ed energia elettrica e 200 milioni per lo sviluppo del teleriscaldamento. Anche le reti del territorio della provincia di Rimini al 2029 saranno interessate da un importante piano di investimenti per circa 215 milioni di euro. La maggior parte degli investimenti, oltre 210 milioni di euro, è concentrata sul servizio idrico integrato: in quest’ambito, si concluderanno nel biennio 2026-2027 rilevanti attività come il Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (Psbo) di Rimini e di Cattolica. Entrambe le opere sono realizzate per la tutela della balneazione e la mitigazione del rischio idraulico del territorio. Oltre 10 milioni di euro serviranno per finanziare la progressiva sostituzione dei contatori con dispositivi di ultima generazione in grado di garantire un monitoraggio costante della rete idrica, una gestione più efficiente e una fatturazione accurata basata sui consumi effettivi: la loro tecnologia avanzata consentirà l’analisi tempestiva di perdite di acqua e malfunzionamenti, con conseguente risparmio idrico ed energetico.

Ambiente: focus sulla qualità dei servizi di raccolta e mantenimento degli impianti di trattamento e recupero

“Al 2029 la multiutility - continua la nota - ha destinato all’area ambiente circa 1,3 miliardi di euro a livello di Gruppo. Grazie agli oltre 90 impianti all’avanguardia e alle nuove partnership, la multiutility prevede di arrivare al 2029 a un totale di circa 10,1 milioni di tonnellate complessive smaltite e commercializzate. Nel settore dell’igiene urbana si mira a rendere sempre più completo ed efficiente il servizio al territorio grazie a innovazione, nuovi dispositivi e infrastrutture, nonché al coinvolgimento di cittadini e stakeholder. La validità della strategia in questo ambito è confermata dal fatto che il Gruppo ha già raggiunto performance elevate nel riciclo, registrando un tasso del 61% rispetto al target europeo del 60% al 2030, e nella percentuale della raccolta differenziata, dove la multiutility ha già toccato il 75,8% con l’obiettivo di arrivare al 78% nel 2029. Nella provincia di Rimini, in particolare, il Gruppo ha allocato nel quinquennio oltre 33 milioni di euro all’area ambiente, ripartiti tra oltre 19 milioni di euro destinati al trattamento e recupero e circa 14 milioni di euro alla raccolta e spazzamento, finalizzati all’adeguamento dei servizi ambientali e a interventi negli impianti locali di selezione e trattamento dei rifiuti”.

Filiera energia: transizione energetica e decarbonizzazione