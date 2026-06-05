Hera annuncia 250 milioni di investimenti in provincia di Rimini

Il Gruppo Hera ha presentato oggi ai sindaci e agli amministratori dei 25 comuni serviti nel territorio riminese il proprio Piano industriale al 2029. Illustrato dal presidente esecutivo Cristian Fabbri e dall’amministratore delegato Orazio Iacono, il Piano riconferma i propri assi strategici: sviluppo, rigenerazione delle risorse, neutralità carbonica, resilienza e creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder.
“Mantenendo la rotta tracciata per affrontare le sfide della transizione ecologica e climatica - si legge in una nota - nel periodo 2025-2029 il Gruppo Hera investirà complessivamente oltre 5,5 miliardi di euro, di cui 250 milioni in provincia di Rimini (con un incremento di circa 36 milioni rispetto al precedente Piano 2024-2028). Di questi, oltre 210 milioni saranno destinati al ciclo idrico integrato, più di 33 milioni all’area ambiente e oltre 6 milioni alle reti energetiche. Un impegno concreto che si traduce anche nella creazione di valore condiviso per il territorio: solo nella provincia di Rimini, la ricchezza distribuita a lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione e fornitori raggiungerà i 145,5 milioni di euro. Più in generale, la strategia del Gruppo punta a coniugare crescita aziendale e sviluppo sostenibile, aumentando la resilienza delle infrastrutture e favorendo la decarbonizzazione dei territori serviti. Una pianificazione strategica che soddisfa pienamente l’obiettivo di creazione di valore condiviso e che si riverbera anche nella politica del dividendo, a vantaggio soprattutto dei Comuni soci”.