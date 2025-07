Gruppo Hera: la multiutility perfeziona l’acquisto del 100% di Ambiente Energia

Questa mattina a Bologna Herambiente Servizi Industriali, controllata del Gruppo Hera, ha concluso il percorso avviato lo scorso febbraio, perfezionando l’acquisto da Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli del 100% del capitale sociale di Ambiente Energia, società attiva nel trattamento dei rifiuti liquidi e fangosi industriali con l’impianto di Schio (VI).

Grazie alll’acquisizione di questo impianto, con una capacità annua di oltre 120.000 tonnellate e dotazioni tecnologiche all’avanguardia, Herambiente Servizi Industriali estende l’offerta di industrial global waste management in una delle aree più produttive e dinamiche del Paese, dove il Gruppo Hera è già radicato con le controllate Vallortigara Servizi Ambientali a Torrebelvicino (VI) e Marano Vicentino (VI), Aliplast a Ospedaletto d’Istrana (TV) e Recycla a Resana (TV) e Maniago (PN).

In piena coerenza con il Piano industriale al 2028 del Gruppo, questa integrazione rappresenta un’importante leva per l’ulteriore allargamento e diversificazione della base impiantistica, con positivi impatti su profittabilità e quote di mercato.