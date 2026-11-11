Fungo Cesena raggiunge clienti in tutta Italia: “Interi, tagliati o “sgambati”, siamo premiati dalla qualità”

Buon momento per il mercato dei funghi: il prodotto dell’azienda Fungo Cesena viene venduto in tutta Italia. «L’andamento meteo degli ultimi mesi - afferma Giampaolo Evangelisti, uno dei tre soci dell’azienda - ha penalizzato molte verdure, causando aumenti di prezzi vertiginosi. Per i funghi, invece, le quotazioni sono state o costanti o in rialzo leggero, per cui i consumatori ci stanno premiando. Fra l’altro, il fungo rappresenta un alimento completo, non è un semplice contorno ma, se ben cucinato, può rappresentare il piatto principale di un pasto per cui i consumi sono in crescita anche grazie ai principi salutistici legati a un calo dei consumi di carne».

I funghi tagliati e i mix sono in continua crescita. «Il prodotto già pronto è sempre più richiesto. Una referenza che ci sta dando grosse soddisfazioni è il fungo tagliato a mano, in vaschetta. Si tratta di un prodotto artigianale, freschissimo, e noi abbiamo l’accortezza di fare vaschette omogenee da 300 grammi: il consumatore non troverà mai funghi grandi sopra e funghi più piccoli nello strato inferiore. Per noi qualità vuol dire anche questo, massima correttezza e trasparenza. Il fungo viene raffreddato prima del taglio e abbiamo l’accortezza di far evitare la condensa nella vaschetta, grazie alla corretta gestione delle temperature. Tutte le referenze sono disponibili nel nostro spaccio aziendale».

Un altro tipo che sta ottenendo ottimi riscontri è lo “sgambato”. «Ne vendiamo tanto al sud d’Italia, dove vi sono richieste in crescita in tal senso: è un prodotto di alta qualità che poi viene tagliato in loco dai grossisti, e viene comprato da attività come pizzerie e ristorazione in generale». Circa l’attuale situazione dettata dal caro-energia, dice il titolare, «l’adeguamento dei listini verso l’alto non ha coperto gli aumenti dei costi. Solo per fare un esempio, nel mese di agosto nella nostra azienda abbiamo pagato il 50% in più di bolletta dell’energia rispetto all’agosto 2025, senza contare i trasporti e i substrati di coltivazione. Ad ogni modo i consumatori ci stanno premiando aumentando i consumi. Il nostro prodotto viene venduto in tutta Italia e finisce nei mercati all’ingrosso. Abbiamo però anche un punto vendita a San Mauro in Valle presso la nostra sede, con la disponibilità di tutte le referenze e i trasformati» conclude Evangelisti.