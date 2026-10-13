Forlì, scalata a Ferretti: il tribunale respinge il ricorso di Kkcg Maritime

Primo round a Weichai. Il Tribunale di Bologna ha respinto integralmente il ricorso cautelare con cui Kkcg Maritime, il gruppo del miliardario ceco Karel Komárek, chiedeva di sospendere le delibere dell’assemblea di Ferretti del 14 maggio, quella che ha rinnovato i vertici del cantiere forlivese. L’ordinanza di lunedì è firmata dalla giudice Roberta Dioguardi della sezione specializzata in materia di impresa. Con questa decisione il consiglio di amministrazione guidato dal presidente Tan Ning e dall’amministratore delegato Stassi Anastassov resta pienamente in carica. Ma la partita non è chiusa: la causa di merito è ancora aperta e le prime udienze sono attese a novembre.