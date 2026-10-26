Forlì, che affare per Ferretti: potrà costruire superyacht fino a 100 metri al porto di Ancona

Ferretti Group annuncia un importante traguardo: è stata rilasciata la prima Autorizzazione Unica ZES (Zona Economica Speciale) nel Porto di Ancona, che dà il via libera all’ampliamento del Superyacht Yard del Gruppo e consentirà la costruzione di superyacht fino a 100 metri di lunghezza.

L’intervento interesserà uno degli stabilimenti produttivi già esistenti all’interno del cantiere, portando la capacità costruttiva massima dagli attuali 90 a 100 metri. La durata prevista dei lavori è di circa sei mesi.

Il progetto avrà un impatto economico iniziale di circa 30 milioni di euro sul territorio e sul suo indotto industriale, aprendo la strada a ulteriori importanti investimenti.

Stassi Anastassov, Global CEO di Ferretti Group, ha dichiarato: «È esattamente questo ciò che voglio che Ferretti Group rappresenti: ambizione, velocità e capacità di esecuzione. In soli 54 giorni abbiamo ottenuto l’autorizzazione per portare il nostro cantiere di Ancona a un livello superiore. È la dimostrazione di ciò che si può realizzare quando il mondo dell’industria e le istituzioni condividono la stessa determinazione ad andare avanti. Ma la nostra ambizione non è semplicemente costruire yacht più grandi. La nostra ambizione è costruire gli yacht più desiderati al mondo, definendo nuovi standard nel design, nella qualità, nella tecnologia e nell’innovazione. E vogliamo farlo qui, in Italia. Il Made in Italy non è uno slogan di marketing per Ferretti Group. È la nostra identità, la nostra storia e il nostro futuro. I nostri marchi sono italiani, il nostro sapere artigianale è italiano e il nostro impegno a favore dell’eccellenza industriale italiana è e rimarrà incrollabile. La Superyacht Yard di Ancona rappresenta uno straordinario di competenze cantieristiche e questo ampliamento costituisce un ulteriore passo verso la piena valorizzazione del suo potenziale. Desidero ringraziare l’Autorità di Sistema Portuale, la Regione Marche, il Comune di Ancona e le autorità della ZES per l’impegno e la collaborazione dimostrati. Quando l’eccellenza italiana incontra l’ambizione e la velocità, diventano possibili risultati straordinari».