Forlì. Cantiere Del Pardo cresce ancora e investe nel servizio di yacht concierge

FORLì. Chi si ferma è perduto. Non dormire sugli allori... Ai vertici del Cantiere Del Pardo di Forlì simili detti sembrano ronzare di continuo in testa. Dopo un’annata nautica straordinaria (chiusura in agosto) che ha visto crescere il fatturato a 180 milioni (+ 50%) e i dipendenti diretti passare da 160 a 220, il 2024 è fatto di tante idee (40 milioni di investimenti in programma nel prossimo triennio fra prodotti e infrastrutture) tra le quali si fa strada anche quella dello Yacht Concierge.

«Ormai il nostro cantiere è posizionato in una fascia alta, con modelli che costano tra i 400mila e i 5 milioni», spiega il ceo Fabio Planamente. «Molti nostri potenziali clienti vorrebbero comprare una barca ma si spaventano quando pensano alla gestione: trovare il posto barca, scegliere la giusta assicurazione, provvedere alla manutenzione, la pulizia.... Ecco che arriva il nostro servizio di Yacht Concierge che svilupperemo l’anno prossimo e su cui stiamo già lavorando. In mercati come Stati Uniti o Costa Azzurra capita sempre più spesso di vedere l’armatore che lascia la barca alla sera a uno staff che la mattina dopo gli fa trovare pulita e pronta l’imbarcazione ma che ha provveduto anche alla cambusa. Nei mercati emergenti questo plus può fare la differenza».

Dal comandante al meccanico

Tecnicamente si fa un passo in avanti: oltre la produzione anche i servizi. Come il concierge di un albergo di lusso cerca di esaudire le esigenze dei clienti alloggiati in camera, questo servizio cerca di risolvere i problemi di chi non ha il tempo o le competenze per gestire una barca “importante”. Comandanti, steward o hostess, meccanici, rigger, elettricisti... le figure necessarie a bordo sono tantissime. Assistenza, manutenzione e logistica, pianificazione di itinerari, servizi a bordo, assistenza amministrativa e persino eventi esclusivi: le incombenze da risolvere. Parafrasando D’Azeglio, che nell’Ottocento parlava di Italia e italiani, abbiamo fatto le barche ora facciamo gli armatori... «Il rapporto con il cliente non finisce con la consegna della barca ma continua: si cresce insieme», afferma Planamente.

Nel 2024 di Del Pardo ci sono anche cinque nuovi modelli: Pardo GT75, Endurance 72 e Van Dutch 75 (a motore), Grand Soleil 52 e Grand Soleil 65 Performance a vela. Tutte operazioni rese possibili dall’ingresso del Gruppo Calzedonia che ad agosto ha rilevato l’88% dell’azienda ma che ha lasciato alla guida la coppia storica del rilancio del cantiere forlivese formata da Planamente e da Gigi Servidati (presidente) ognuno con una quota del 6 per cento.