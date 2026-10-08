Forlì, a Villa Selva il treno interconnesso con i camion grazie alla ravennate Viglienzone

“Un modello, quello sperimentato a Villa Selva, che coniuga risposta emergenziale e visione di lungo periodo – sottolinea Federico Macera , presidente del Gruppo Viglienzone -: nato per sopperire alle difficoltà di approvvigionamento causate dalla guerra in Ucraina, il servizio si candida a diventare un tassello stabile della logistica intermodale della regione, in un momento in cui la sostenibilità economica e ambientale dei trasporti è al centro dell’agenda pubblica”.

Non meno rilevanti le ricadute attese sul sistema infrastrutturale del territorio e le performance di sostenibilità: la prospettiva è quella di un progressivo decongestionamento del porto di Ravenna e delle arterie stradali della zona, oggi sottoposte a un traffico pesante legato proprio ai flussi di approvvigionamento agroalimentare.

L’innovazione, al momento operativa sui convogli di cereali (in particolare grano) provenienti dall’Ucraina, nasce da una necessità imposta dalla geopolitica: il blocco marittimo in atto nel Mar Nero , conseguenza del conflitto russo-ucraino, ha reso indispensabile trovare rotte alternative per far arrivare le materie prime alle industrie mangimistiche della Romagna, che di quelle forniture sono fortemente dipendenti.

La Viglienzone, che attualmente conta complessivamente oltre 120 dipendenti e ha un fatturato di gruppo di circa 50 milioni, ha recentemente acquisito una società di controllo in Romania (20 dipendenti) con annesso laboratorio di analisi internazionale accreditato presso le principali istituzioni del settore agroalimentare e certificato Iso 17025: completando così il presidio dell’area del Mar Nero, già coperta attraverso la filiale consolidata in Ucraina.

Queste realtà, insieme a quelle sudamericane di Argentina e Brasile, permettono all’azienda di coprire i principali paesi di origine di cereali e sfarinati, ai quali si aggiunge la filiale presente da anni in Ungheria, snodo strategico ferroviario per i paesi dell’Est Europa.

Parallelamente, l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione diversificando i servizi offerti: con l’acquisizione di Sonad (specializzata nell’ambito dei servizi di logistica e trasporto nel settore siderurgico), e attraverso la controllata Vrail, dispone oggi di una flotta di carri ferroviari di proprietà.

“Ma il percorso di crescita non si ferma qui – conclude Macera - Viglienzone prosegue il proprio processo di diversificazione e acquisizione nei diversi settori merceologici, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza e offrire un servizio sempre più integrato in ambito logistico, ferroviario, doganale e nel settore dei controlli internazionali.

A questo ultimo dinamico settore appartiene la recente aggiudicazione di un importante lotto di grano e orzo, relativo ad un bando di gara emesso dal Governo della Giordania, per 2,5 milioni di tonnellate.