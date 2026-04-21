Faenza, kiwi ed energia per l’imolese iGreen System: con il nuovo modello agrivoltaico avanzato il raccolto è doppio

Un’eccellenza della produzione agricola romagnola, il kiwi giallo, abbinato a un gioiello di tecnologia realizzato su misura per l’azienda agricola Canova di Ricci Bitti da iGreen System alle porte di Faenza. Dopo quello inaugurato nel novembre scorso su piantagioni di limoni in Sicilia, è stato collaudato in Romagna il primo impianto agrivoltaico avanzato che l’azienda imolese, nata dalla collaborazione tra Romagna Impianti ed Eco Energia, ha installato nel cuore della campagna manfreda. «Non una struttura adattata all’agricoltura, ma un sistema pensato fin dall’inizio partendo dalla pianta», spiega Michele Zaniboni, presidente di Romagna Impianti e responsabile strategia e marketing per iGreen System.
Un investimento certamente importante ma ampiamente sostenibile anche grazie a contributi, con tempi di ritorno stimati in 4-5 anni per un progetto in grado di garantire da un lato la continuità produttiva agronomica e dall’altro di assicurare all’azienda gli introiti legati alla componente energetica. Aspetti che, in tempi di cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche, non sono certo trascurabili.