Export agroalimentare dell’Emilia-Romagna negli Usa: +48% in 5 anni. Nel 2024 già 6mila tonnellate di Parmigiano Reggiano

NEW YORK. Ancora food valley emiliano-romagnola in America. La Regione, per il terzo anno consecutivo, partecipa con un proprio stand al Summer Fancy Food Show di New York, la principale manifestazione dedicata alle specialità alimentari del nord America, giunta alla 68esima edizione, in corso dal 23 al 25 giugno allo Javits Center di Manhattan. Si tratta della nuova tappa della missione istituzionale della Regione con la delegazione guidata dal presidente Stefano Bonaccini, accompagnato dall’assessore all’Agricoltura Alessio Mammi, composta da oltre 30 operatori del settore, fra cui otto consorzi di tutela e diverse imprese agroalimentari regionali. Per quanto riguarda i soli Stati Uniti, anche nel 2023 l’export agroalimentare regionale è cresciuto, con un valore superiore agli 815 milioni di euro, l’1,87% in più rispetto al 2022 e il 48,4% in più rispetto al 2019, quando il valore totale delle esportazioni agroalimentari verso gli Usa era pari a 549 milioni.

Proprio Bonaccini e Mammi hanno inaugurato ieri lo stand della Regione, nell’ambito di un momento arricchito dall’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano griffata ‘Emilia-Romagna Food Valley’. Erano presenti anche l’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia, il console generale Fabrizio Di Michele e il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli.

Quest’ultimo ha puntualizzato che gli Usa costituiscono il principale mercato estero delle forme, con 6.000 tonnellate esportate nel canale retail nei primi cinque mesi del 2024. La Regione parteciperà all’esposizione potendo contare su “un biglietto da visita che vanta 44 prodotti” Dop e Igp.